Les Comores se dirigent vers une Assurance Maladie Généralisée : Une étape cruciale vers la couverture sanitaire universelle d’ici 2030

Dans une démarche ambitieuse visant à garantir l’accès aux soins de santé pour tous, les Comores se préparent à lancer une phase pilote de leur projet d’Assurance Maladie Généralisée (AMG). Avec pour objectif ultime d’atteindre une couverture sanitaire universelle d’ici 2030, cette initiative représente un tournant majeur dans le paysage de la santé publique comorienne.

Sous l’égide du Ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Protection Sociale et de la Promotion du Genre, le Projet d’appui à la mise en place de l’AMG aux Comores (PAAMG) a récemment organisé une réunion stratégique. Cette rencontre a marqué la révision du Plan de validation des paramètres techniques de l’AMG, ainsi que le lancement des efforts concertés pour sa concrétisation.

Initialement prévu sur une période de cinq ans, le projet a connu des avancées significatives, suscitant l’optimisme quant à son prochain déploiement. Après trois années d’attente, les Comoriens voient enfin se profiler l’instauration tant attendue de l’assurance maladie. La réunion a rassemblé une diversité d’acteurs du domaine de la santé et de la protection sociale, soulignant l’engagement collectif envers cette initiative cruciale.

Le soutien technique et financier de l’Agence française de développement (AFD) joue un rôle central dans la réalisation de cet objectif ambitieux. Thouraya Said Abdou, coordinatrice du projet, a souligné l’importance de l’échange et de la validation des paramètres techniques avec les parties prenantes impliquées.

L’AMG, instituée par la loi Csu-2017 aux Comores, repose sur le principe contributif et la mutualisation des risques d’une part, et sur la solidarité nationale envers les populations démunies d’autre part. Selon le secrétaire général du Ministère de la Santé, cette initiative transcende le simple programme de santé pour devenir un engagement envers la dignité humaine, la justice et la prospérité.

La coordinatrice a présenté un modèle reposant sur deux piliers majeurs : une approche d’affiliation centrée sur la famille/ménage et un cofinancement solidaire entre l’État, l’AFD et les familles. Des ajustements ont été suggérés lors des échanges pour répondre au mieux aux besoins de la population en matière de santé.

La phase pilote, qui se déroulera sur une période de 18 mois, ciblera des zones spécifiques définies par région et par district sanitaire, marquant ainsi le début concret de cette initiative d’envergure. Avec une vision claire et un engagement commun, les Comores progressent résolument vers la réalisation de la couverture sanitaire universelle d’ici 2030, un pas décisif vers un avenir plus sain et plus équitable pour tous.

