Les Comores renforcent la sécurité avec des contrôles d’identité généralisés

Face à des défis sécuritaires croissants, le gouvernement comorien a décidé de procéder à des contrôles d’identité et de titres de séjour sur tout le territoire national. Cette mesure, approuvée en conseil des ministres, fait suite à l’attaque au couteau survenue dans une agence RIA à Moroni, qui a suscité une vive inquiétude parmi la population.

L’incident, impliquant deux ressortissants malgaches, a révélé des failles dans le dispositif sécuritaire du pays. « Depuis cette attaque, nous avons jugé nécessaire de renforcer la sécurité nationale. Ces contrôles concerneront tout le monde, qu’il s’agisse de nationaux ou d’étrangers », a déclaré une source au ministère de l’Intérieur.

Outre cette attaque, le cyclone Chido, qui a frappé Mayotte, a conduit à l’arrivée récente de près de 800 personnes à Ngazidja. Ces événements ont amplifié les préoccupations sécuritaires, poussant les autorités à adopter une approche préventive pour protéger les personnes et les biens.

Dans ce cadre, le ministère des Affaires étrangères a adressé une note aux missions diplomatiques, organisations internationales et consulats pour leur demander de transmettre la liste des expatriés et leurs titres de séjour. Cette initiative vise à faciliter les contrôles et à garantir une traçabilité des résidents.

Bien que cette mesure puisse susciter des débats, le gouvernement insiste sur son caractère temporaire et son objectif : sécuriser l’ensemble de la population. Toutefois, son succès dépendra du strict respect des droits fondamentaux et d’une sensibilisation accrue auprès des citoyens.

Misbah Said