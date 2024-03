Les Comores parmi les pays les plus malheureux de l’océan indien selon le classement mondial du bonheur

Dans le récent classement mondial du bonheur, Madagascar et les Comores occupent les dernières positions au sein de la région de l’Océan Indien, suscitant une réflexion sur les critères de bien-être et de satisfaction dans ces pays. Ce palmarès, publié la semaine dernière et soutenu par les Nations-Unies, met en lumière les disparités régionales en matière de bonheur, évaluant les pays sur divers aspects tels que l’optimisme pour l’avenir, la perception de la corruption et le niveau de vie.

Alors que la Réunion et Mayotte ne sont pas incluses du fait de leur statut de départements français, la France elle-même se positionne à la 27ème place, derrière des nations comme les États-Unis, l’Allemagne, ou encore le Mexique. L’île Maurice se distingue dans l’Océan Indien en se classant 70ème, précédant l’Afrique du Sud (83ème) et le Mozambique (90ème). Notamment absentes du classement, les Seychelles et les Maldives n’y figurent point.

Parmi les pays les moins bien classés, Madagascar se trouve à la 123ème position, suivie de la Tanzanie (131ème) et des Comores, qui occupent le dernier rang régional à la 132ème place. Ces résultats invitent à une introspection sur les conditions de vie et les défis auxquels sont confrontées les populations de ces nations.

Le sommet de ce classement est dominé par les pays nordiques, avec la Finlande en première position, soulignant une fois de plus l’association entre les politiques de bien-être social et le niveau de bonheur perçu par les citoyens. La Finlande est suivie de près par le Danemark, l’Islande, et la Suède, rappelant la chanson de Christophe Maé en quête du bonheur, qui semble se trouver dans l’accueil chaleureux du nord.

Saïd Hassan Oumouri