Les Comores mentionnées dans des courriels de Jeffrey Epstein rendus publics par la justice américaine

Des documents judiciaires américains récemment rendus publics dans le cadre de l’affaire Jeffrey Epstein révèlent un échange de courriels datant de 2013 dans lequel les Comores sont explicitement mentionnées.
Dans cet email, Jeffrey Epstein interroge son interlocuteur sur l’existence de programmes liés à la santé publique dans plusieurs zones, notamment le Somaliland, le Yémen et les Comores. Il fait référence à ce qu’il appelle un « Gates program », une expression généralement utilisée pour désigner des initiatives soutenues par la Fondation Bill & Melinda Gates, principalement dans les domaines de la vaccination et de la santé mondiale.
La réponse reçue indique que, pour les Comores, les principales interventions concernent les activités de GAVI (Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination) ainsi que celles du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Ces deux organisations internationales bénéficient notamment de financements provenant de plusieurs États et fondations privées, dont la Fondation Gates.
Les courriels ne contiennent aucune information évoquant des activités illégales ni aucune indication d’une implication directe des Comores dans des faits liés aux procédures judiciaires visant Jeffrey Epstein. Ils se limitent à mentionner l’existence de programmes internationaux de santé publique dans ces pays.
À ce stade, ces documents établissent uniquement que les Comores figurent parmi les pays cités dans une correspondance portant sur des programmes internationaux d’aide sanitaire.
Said Hassan Oumouri
