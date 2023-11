Les Comores maintiennent leur cap victorieux : 1-0 face au Ghana

Les Comores continuent d’éblouir dans les éliminatoires de la Coupe du monde en enregistrant une deuxième victoire consécutive, cette fois-ci contre le Ghana. Les Cœlacanthes ont triomphé avec un score serré de 1-0, consolidant ainsi leur position de leader incontestable du Groupe I.

Face à une équipe ghanéenne déterminée, les Comoriens ont montré une fois de plus leur solidité défensive et leur capacité à saisir les opportunités offensives. Le seul but de la rencontre a été marqué par les Comores, confirmant leur statut de véritable prétendant pour la qualification à la prochaine Coupe du monde.

Avec cette victoire, les Comores maintiennent leur fiche parfaite dans ces éliminatoires, ayant déjà remporté leur premier match contre la Centrafrique avec un score impressionnant de 4-2. Leur total de six points place les Cœlacanthes en tête du Groupe I, avec une différence de buts positive de plus trois.

Le classement actuel du groupe confirme la position dominante des Comores, qui devancent le Mali avec 4 points (+2) et Madagascar avec 3 points (+2). Le Ghana, malgré ses efforts, se trouve actuellement à la quatrième place du groupe avec 3 points et une différence de buts nulle.

