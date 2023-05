Les Comores font leurs débuts à la Coupe Arabe de beach soccer contre le Koweït

Les Comores vont participer pour la première fois à la Coupe Arabe de beach soccer et leur premier match aura lieu aujourd’hui à 22h contre le Koweït à la corniche d’Al Hamra.

Placés dans le groupe C, les joueurs de Gerald Guidarini devront se battre contre les Émirats Arabes Unis, la Libye et le Koweït pour décrocher les places qualificatives pour les quarts de finale.

La cinquième édition de la Coupe Arabe de beach soccer est organisée par l’Union des Fédérations Arabes de Football (UAFA) et se déroule du 11 au 20 mai à Djeddah, en Arabie Saoudite. Elle réunit 12 nations, toutes issues du monde arabe.

En plus de l’aspect compétitif, cette coupe vise à renforcer les liens et la coopération entre les pays du monde arabe.

Voici la liste des nations participantes : 🇰🇲 Comores, 🇪🇬 Égypte, 🇰🇼 Koweït, 🇱🇧 Liban, 🇱🇾 Libye, 🇲🇷 Mauritanie, 🇲🇦 Maroc, 🇴🇲 Oman, 🇵🇸 Palestine, 🇸🇦 Arabie Saoudite, 🇸🇩 Soudan, 🇦🇪 Émirats Arabes Unis.

Voici le calendrier des matches des Comores :

– 13 mai 2023 à 22h : 🇰🇲 Comores vs 🇰🇼 Koweït

– 15 mai 2023 à 19h : 🇰🇲 Comores vs 🇦🇪 Émirats Arabes Unis

– 17 mai 2023 à 22h : 🇰🇲 Comores vs 🇱🇾 Libye

Les Comores sont prêtes à montrer leur talent et à défendre les couleurs de leur pays lors de cette compétition passionnante.

ANTUF chaharane