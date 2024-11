Les Comores en route pour la CAN 2025 : Un match décisif contre la Gambie.

Ce soir à 22h, heure de Moroni (20h, heure de Paris), l’équipe nationale des Comores affrontera la Gambie, surnommée « les Scorpions », au Maroc. Ce match s’inscrit dans le cadre de la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, qui se déroulera également au Maroc. L’enjeu est de taille pour les Cœlacanthes, puisque la victoire pourrait les propulser directement vers les phases finales de la compétition.

Une victoire ce soir serait capitale pour les Comores, leur assurant une place pour la CAN et leur permettant de se qualifier pour la deuxième fois de leur histoire. En revanche, un match nul ou une défaite compliquerait la situation : les Comores devraient alors absolument battre Madagascar lors de leur dernier match, tout en espérant que la Gambie soit battue par le Maroc. La pression est donc énorme, tant pour les joueurs que pour les supporters.

Aujourd’hui, la tension monte à Moroni et dans toute la diaspora comorienne. Les supporters se préparent à se rassembler à la Place de l’Indépendance à Moroni, où un écran géant diffusera ce match décisif. Pour les Cœlacanthes, ce match représente bien plus qu’une simple rencontre sportive : c’est l’opportunité de montrer une fois de plus leur capacité à se hisser parmi les meilleures équipes africaines, et d’espérer faire mieux que leur première participation en franchissant les phases éliminatoires.

Tous les espoirs reposent donc sur cette équipe pleine de détermination. Ce soir, toute une nation vibrera au rythme de ce match, espérant voir les Cœlacanthes s’envoler une nouvelle fois vers la Coupe d’Afrique. Nous leur souhaitons de tout cœur de réussir cet exploit et de marquer l’histoire du football comorien.

Saïd Hassan Oumouri