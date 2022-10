Les Comores en évaluation en termes de politiques de paix et de bonne gouvernance

Le président de la république Azali Assoumani a lancé officiellement hier 11 octobre, le processus d’évaluation ciblée du Mécanisme Africain d’Evaluation entre Pairs (MAEP) au niveau du pays. Il s’agit d’un processus visant à promouvoir l’adoption de politiques, des normes et des pratiques, en vue d’assurer la stabilité politique, une croissance économique, un développement durable et une intégration économique sous régionale et continentale à travers le partage d’expériences et le renforcement des meilleures pratiques. Ce processus est assuré par des experts africains arrivés à Moroni depuis le 9 octobre dernier.

La mission d’évaluation ciblée du Mécanisme Africain d’Evaluation entre Pairs (MAEP), a été lancée officiellement à Moroni hier, par le chef de l’Etat en présence des membres du gouvernement et des experts africains qui séjournent dans le pays pour l’évaluation du processus. Lors de son allocution, le locataire de Beit Salam a précisé « le mécanisme Africain d’évaluation par les Pairs (MAEP) est un instrument auquel adhèrent volontairement les États membres de l’Union africaine, en tant que mécanisme africain d’auto-évaluation. Aussi, il se doit de permettre aux Etats membres de prévenir les conflits, en procédant à des évaluations des politiques publiques, en relation avec la vie institutionnelle ». Cette mission a déjà commencé hier 11 octobre, a travers laquelle les experts étrangers veulent établir un rapport sur la situation politique et économique du pays car depuis que plusieurs pays essaient de se relever après la Covid-19, des phénomènes encore plus plus dangereux refont surface dont le terrorisme et le banditisme.

Des phénomènes que les diplomates appellent « changements anticonstitutionnels ». Si bien que le président a déclaré « l’Union Africaine par le biais de ses plus hautes autorités, à savoir les chefs d’État et le Président de la Commission de l’UA, ne pouvaient et ne devaient pas rester indifférente, face à la résurgence des changements anticonstitutionnels de gouvernement, mettant en péril des décennies de stabilité politique, renforcée par la démocratie ». Et de prôner avec fermeté qu’il est « urgent que nous renforcions le contrôle, que nous procédions aux évaluations nécessaires et que nous fassions le suivi de la mise en œuvre des décisions des instances dirigeantes, au niveau continental, régional et sous-régional ».

Dans la perspective de consolider la paix dans le continent, le directeur général du mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP), Eddy MALOKA, s’est réjoui du fait que « Les Comores votre cher et beau pays a confirmé son adhésion au MAEP et sa disponibilité à recevoir une mission d’évaluation ciblée en aout 2022, lors de la mission de soutien du MAEP qui a eu pour objectif de sensibiliser différents acteurs importants, étatiques, non-étatiques, ainsi que du secteur privé, sur la mise en œuvre du processus du MAEP au Comores ». C’est dans le sens de rassurer le rapport qui sera établi après l’évaluation que le chef du MAEP a précisé dans son allocution que « l’équipe du MAEP qui a été mobilisée pour cette mission, est composée des citoyens africains, maitrisant les contextes et les enjeux africains, et les questions clés de la thématique sous examen. Toutes les parties prenantes de la société Comorienne seront dument consultées pour recueillir les informations qui nous permettront de produire un rapport objectif et équilibré sur cette problématique ».

De son côté, le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale Dhoihir Dhoulkamal a mentionné les efforts fournis par le gouvernement dans le but d’intégrer le MAEP en vue de préserver la paix et la bonne gouvernance dans le pays. Et de confirmer la disponibilité de travailler avec la mission du MAEP afin d’atteindre les objectifs visés. Dans ce contexte d’aller vers une émergence de paix, le président de la république a rappelé que des politiques de redressement sont mises en place, pour sortir les Comores du marasme socio-économique et qu’un élan de développement socioéconomique a été engagé ces dernières années, pour atteindre l’émergence de notre pays, d’ici 2030.

Kamal Gamal / LGDC