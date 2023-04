Les Comores durcissent  les conditions d’entrée pour les passagers en provenance de Mayotte

Le gouverneur de l’île autonome de Ndzuwani, Anissi Chamsidine, a publié un arrêté interdisant le débarquement de certaines personnes au port et à l’aéroport de Ndzuwani. Cette mesure fait suite à la menace que représente le déplacement massif de la population de Mayotte vers le reste de l’archipel.

L’arrêté stipule que les passagers doivent présenter, en plus de leur titre de voyage, une pièce d’identité légalement établie et en cours de validité. Ils doivent également avoir accompli les formalités administratives de départ à la frontière du lieu de provenance et être en mesure d’informer la police frontière sur leur lieu de résidence dans l’île.

Le débarquement des personnes ne remplissant pas ces conditions est strictement interdit. Les personnes tentant d’introduire des passagers en violation de cet arrêté seront passibles de poursuites judiciaires.

Cette décision intervient dans un contexte où l’île de Ndzuwani est confrontée à une crise humanitaire et sécuritaire liée au déplacement massif de la population comorienne de Mayotte. Le gouverneur Anissi Chamsidine entend ainsi préserver la sécurité de la population résidant et vivant sur l’île autonome de Ndzuwani.

ANTUF chaharane