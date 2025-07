Les Comores dénoncent un projet entre la France et l’Aga Khan sur l’île comorienne de Mayotte

Dans un communiqué officiel rendu public ce Mardi soir, la Présidence de l’Union des Comores a exprimé son « étonnement » et sa « vive préoccupation » face à des informations rapportant un accord présumé entre Son Altesse l’Aga Khan et le président français Emmanuel Macron, visant à mener des actions humanitaires ou de développement à Mayotte. Le document, signé depuis le palais présidentiel de Beit-Salam, dénonce fermement toute initiative étrangère sur ce territoire qu’elle qualifie de « comorien toujours occupé illégalement par la France ».

Le gouvernement comorien rappelle avec insistance que « Mayotte est une île comorienne » et que toute tentative de légitimer l’occupation française, y compris à travers des actions de coopération humanitaire, constitue une « violation flagrante du droit international » ainsi que des résolutions pertinentes de l’ONU, de l’Union africaine et de la Ligue des États arabes.

Selon le communiqué, aucun accord bilatéral ou multilatéral ne saurait être envisagé sur le statut de Mayotte sans consultation ni consentement des autorités comoriennes légitimes. La présidence met en garde contre toute instrumentalisation d’organisations confessionnelles ou prétendument philanthropiques à des fins géopolitiques, dénonçant une « ingérence inacceptable » et une atteinte grave à la souveraineté, à la cohésion nationale et à l’unité du peuple comorien.

Ce rappel à l’ordre diplomatique intervient dans un contexte de tensions récurrentes entre Moroni et Paris, particulièrement autour de la question de Mayotte, département français depuis 2011 mais toujours revendiqué par l’Union des Comores et tous les comoriens. Cette nouvelle prise de position marque une volonté claire de la présidence comorienne de ne pas laisser s’installer des actions étrangères sans concertation, et réaffirme la centralité de la souveraineté dans les relations internationales de l’archipel.

