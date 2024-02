Les Comores classées parmi les dix pays les plus corrompus d’Afrique en 2023, selon Transparency International.

Dans le cadre de l’édition 2023 de l’Indice de Perception de la Corruption (IPC) publiée par Transparency International, les Comores se trouvent parmi les pays africains avec des niveaux de corruption considérés comme élevés. L’archipel a été classé à la 162ème place sur 180 pays évalués, avec un score de 20 sur 100, ce qui indique une perception forte de la corruption dans le secteur public. Cela place effectivement les Comores parmi les nations les plus corrompues d’Afrique, selon cet indice qui est devenu le principal indicateur global de la corruption dans le secteur public depuis sa création en 1995 .

L’IPC de Transparency International évalue les pays sur une échelle de 0 (hautement corrompu) à 100 (très propre), en se basant sur 13 sources externes d’institutions réputées, incluant la Banque mondiale et le Forum économique mondial. Le classement se fonde sur des aspects tels que les pots-de-vin, le détournement de fonds publics, les formalités administratives et les contraintes bureaucratiques, les nominations basées sur le népotisme, ainsi que l’accès de la société civile aux informations sur les affaires publiques .

Au niveau africain, la situation est alarmante puisque plus des deux tiers des pays obtiennent un score inférieur à 50 sur 100, la moyenne mondiale se situant à 43 sur 100. Ce constat indique que les problèmes de corruption sont graves et généralisés. Le rapport souligne que la majorité des pays n’ont réalisé aucun progrès ou ont même régressé au cours de la dernière décennie. La corruption se trouve amplifiée par l’affaiblissement des systèmes judiciaires, les dirigeants autoritaires, et le manque de démocratie, ce qui accroît l’impunité et restreint l’accès à la justice pour les personnes vulnérables .

Dans ce contexte préoccupant, les Comores figurent parmi les 10 pays africains les plus corrompus, aux côtés de nations telles que l’Érythrée, le Burundi, le Tchad, la République Démocratique du Congo, le Soudan, la Libye, la Guinée équatoriale, le Soudan du Sud et la Somalie, cette dernière occupant le dernier rang du classement mondial comme étant le pays le plus corrompu.

Saïd Hassan Oumouri