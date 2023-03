Les Comores célèbrent les Jeux Olympiques de Paris 2024 en recevant le témoin virtuel

La capitale comorienne Moroni a accueilli hier mardi 14 mars un événement sportif important : la célébration des cinq cents jours avant les Jeux olympiques de Paris 2024. Le Comité olympique et sportif des îles Comores (Cosic) a organisé un ensemble d’activités sportives en collaboration avec l’ambassade de France à Moroni pour marquer cet événement. Un «témoin olympique» de Paris 2024 a été remis à la nageuse comorienne Maecha Saadi par l’ambassadeur de France à Moroni, Silvain Riquiert.

L’événement a commencé sur le plateau sportif de l’école Henri Matisse de Moroni où l’ambassadeur de France a remis officiellement le témoin olympique virtuel à Maecha Saadi. Le secrétaire général du Cosic, Hilmy Aboud Saïd, a expliqué que cet événement était organisé pour marquer le passage du témoin olympique de Paris 2024 à Moroni. Après la remise du témoin, les participants ont marché jusqu’au stade de Maluzini pour assister à des ateliers de démonstration de plusieurs disciplines olympiques.

Au stade de Maluzini, plus de deux-cent-quatre-vingt-dix élèves d’Henri Matisse et de l’école primaire publique de Fumbudzivuni ont pris part à des démonstrations de huit disciplines olympiques. Les jeunes ont eu l’occasion de découvrir le taekwondo, le judo, le football, le tennis de table, le badminton, le basketball, l’athlétisme et la pétanque.

L’attachée de coopération et référent sport de l’ambassade de France, Alexandra Le Rohellec, a rappelé que le passage du témoin virtuel des JO était célébré non seulement aux Comores, mais également dans une centaine d’autres pays. L’atelier de basketball a été managé par l’adjoint coach de l’équipe féminine des Comores, Fakridine Ahmed alias Dépité. Selon lui, les jeunes ont pris plaisir à jouer et ont bien profité de cette journée sportive.

Cet événement a mobilisé plusieurs membres du bureau exécutif du Cosic, des agents de l’ambassade de France, des responsables de l’école Henri Matisse, ainsi que de nombreux directeurs techniques nationaux. Les Jeux olympiques de Paris 2024, appelés officiellement les Jeux de la XXXIIIe olympiade, auront lieu entre le 26 juillet et le 11 août l’année prochaine. Les Comores, comme tous les pays membres du Comité international olympique (CIO), prendront part à cet événement sportif mondial.