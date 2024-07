Les Comores célèbrent le nouvel an hégirien 1446.

Le 8 juillet 2024 marque une date importante pour l’archipel des Comores : le Nouvel An Hégirien 1446. Partout dans le pays, les habitants se rassemblent pour célébrer le début de la nouvelle année musulmane, une période de grande signification spirituelle et culturelle.

Les festivités commencent dès le matin avec des défilés colorés d’enfants des écoles coraniques, habillés en tenues traditionnelles. Ces défilés sont souvent accompagnés de chants islamiques qui résonnent dans les rues des villages et des villes, créant une atmosphère de joie et de piété. Les enfants récitent des versets du Coran et chantent des hymnes religieux, rappelant à tous l’importance de la foi dans leur vie quotidienne.

Les madressa, ou écoles coraniques, jouent un rôle central dans ces célébrations. Des invitations sont envoyées aux madressa de différents villages, permettant ainsi aux communautés de se rassembler, de partager des repas festifs et de renforcer les liens sociaux. Ces rencontres inter-villages sont l’occasion de redécouvrir les valeurs de l’islam, telles que la fraternité, la solidarité et l’entraide, qui sont les piliers de la société comorienne.

Les festivités incluent également des discours et des enseignements sur l’histoire de l’Hégire et les principes de l’islam. Les leaders religieux et les anciens des communautés rappellent aux fidèles les leçons de la migration du prophète Muhammad de La Mecque à Médine, un événement clé de l’histoire islamique qui symbolise la foi, la résilience et la solidarité.

En somme, le Nouvel An Hégirien aux Comores est bien plus qu’une simple célébration ; c’est un moment de réflexion et de renforcement des valeurs qui unissent la communauté. Cette journée est l’occasion pour tous les Comoriens de se rappeler que l’islam est non seulement une religion, mais aussi un mode de vie qui guide leur quotidien et façonne leur société.

ANTUF Chaharane