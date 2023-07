Les autorités maliennes et burkinabè refusent d’accueillir le président de l’Union Africaine, Azali.

La visite prévue du président de l’Union Africaine, Azali Assoumani, au Mali et au Burkina Faso a été annulée par les autorités de ces deux pays. Cette décision fait suite à un incident survenu lors d’un sommet en Russie, où le président Assoumani a refusé de poser pour une photo de famille avec les chefs d’État du Mali et du Burkina Faso. Assoumani, qui était attendu à Bamako le 4 août, a justifié son refus en affirmant que ces dirigeants étaient issus de coups d’État et n’avaient donc pas de légitimité. Cette position a créé des tensions, conduisant à l’annulation de sa visite. Cet incident souligne l’importance des principes démocratiques pour le président en exercice de l’Union Africaine et les défis auxquels il est confronté dans sa relation avec certains pays membres.

ANTUF Chaharane