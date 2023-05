Les autorités Comoriennes sabotent la manifestations contre Wuambushu au Palais du Peuple.

Aujourd’hui, le 14 mai 2023, un mouvement de protestation s’est déroulé au Palais du Peuple, siège de l’assemblée nationale comorienne. Les citoyens ont répondu à l’appel pour exprimer leur désaccord envers l’opération Wuambushu. Malgré l’acceptation des dirigeants comoriens de recevoir les expulsés de Mayotte, la société civile reste fermement opposée à cette initiative et aux expulsions qui en découlent.

Cependant, les autorités ont tenté de réprimer cette mobilisation en empêchant les manifestants de protester à l’extérieur du bâtiment. Ils ont contraint les participants à se regrouper à l’intérieur du Palais du Peuple, en leur attribuant une salle. Ainsi, les autorités ont transformé la manifestation en une conférence, limitant ainsi la portée de la protestation.

Cette démarche des autorités soulève des interrogations quant à la liberté d’expression et au droit de manifester pacifiquement aux Comores. Ces mêmes autorités, qui s’étaient récemment opposées à l’opération Wuambushu, semblent désormais entraver les mouvements de contestation liés à cette initiative.

Malgré ces obstacles, les participants ont saisi l’occasion pour exprimer leur opposition et faire entendre leur voix au sein du Palais du Peuple. Ils ont vivement critiqué les expulsions et réaffirmé leur engagement à défendre les droits des Comoriens et à lutter contre toute forme d’injustice.

Cette mobilisation témoigne de la volonté et de la détermination de la société civile comorienne à se faire entendre et à exprimer son refus de l’opération Wuambushu. Elle met en lumière les divergences d’opinions entre les dirigeants et une partie de la population, ainsi que les tensions persistantes entourant cette question délicate et controversée.

Il reste à voir comment les autorités réagiront face à cette mobilisation et si elles tiendront compte des préoccupations et des revendications exprimées par la société civile lors de cette manifestation au Palais du Peuple.

ANTUF chaharane