Les anjouanais ont tellement peur qu’ils n’osent plus évoquer le nom de Sambi

À Mutsamudu comme partout à Anjouan, la peur a gagné les coeurs. La fierté anjouanaise c’était avant. Désormais parler de l’affaire Sambi en public fait disperser tout le monde. Tout le monde a peur d’être arrêté.

Selon nos confrères de LGDC, à Anjouan, les réactions de ses défenseurs se font en cachette par peur de représailles, comme le témoigne un membre du parti Juwa. « A Anjouan on refuse de commenter cette affaire et surtout de faire un commentaire publiquement par peur », avance une fervente militante du parti Juwa de l’ancien président, qui a déjà goûté la prison sous ce régime. À la place M’roni de Mutsamudu, un Sambiste montre que « nos frères sont en prison et d’autres viennent d’être relâchés sans savoir de quoi ils sont accusés jusqu’à maintenant, mais Allah nous sauvera ».

Toujours selon le quotidien, Au niveau des citoyens, la détention de l’ancien président Ahmed Abdallah Sambi est qualifiée d’arbitraire. « 3 ans et 5 jours sans être jugé, c’est de l’arbitraire et de l’ingratitude », lance Blaise un taximan de la capitale, avant d’ajouter que « c’est une méchanceté sans nom ». Ce dernier appuyé par l’auteur de la chanson très célèbre “Wavira warotso yi Ntsi », John Baloz estime que l’emprisonnement de Sambi est « une séquestration déguisée en faux procès ».

Le pouvoir a réussi à faire d’Anjouan et des anjouanais des marionnettes grâce à la peur. Sambi est en prison depuis 4 ans et l’ancien gouverneur Abdou Salami est détenu depuis 3 ans…. Plusieurs anjouanais sont en prison.