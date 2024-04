Les ambitions d’Azali pour financer le projet habitat : Entre espoir et méfiance

En marge du sommet des Chefs d’État et de Gouvernement d’Afrique de l’IDA21, le Président de l’Union des Comores, AZALI Assoumani, a récemment rencontré Thierno-Habib HANN, Directeur Général de Shelter Afrique Development Bank. Cette rencontre, présentée comme une opportunité de discuter des possibilités de financement des projets d’habitat et d’infrastructures aux Comores, suscite à la fois l’espoir et la méfiance au sein de la population comorienne.

Le projet de logement aux Comores, initié sous l’ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, reste un souvenir amer pour de nombreux citoyens. Malgré l’achat de certains équipements, ce projet n’a jamais abouti à la réalisation d’un habitat décent pour la population. Des questions persistent quant à la gestion des fonds alloués à ce projet, alimentant les craintes selon lesquelles les gouvernements successifs pourraient être tentés de détourner ces ressources à leur profit personnel.

Lancé en 2007, le projet de logement devait contribuer à la concrétisation des objectifs du plan Comores émergeant, visant à améliorer les conditions de vie des citoyens. Cependant, il a été en arrêt total pendant plusieurs années, laissant la population dans l’attente d’une solution à ses besoins de logement.

La récente rencontre entre le Président AZALI et les dirigeants de Shelter Afrique Development Bank offre une lueur d’espoir pour l’avancement du projet de logement aux Comores. Cependant, elle soulève également des interrogations légitimes quant à la transparence et à l’intégrité de l’utilisation des fonds qui pourraient être alloués. Car les comoriens se souviennent sous Sambi que malgré les investissements massifs, ce projet n’a jamais abouti à la réalisation d’un habitat décent pour la population, alimentant les craintes selon lesquelles les fonds alloués pourraient être détournés à des fins personnelles.

