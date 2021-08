Les 8 rescapés comoriens actuellement au Kenya ont reçu l’aide de Beta Healthcare

Nos 8 rescapés actuellement dans un hôpital de Malindi au Kenya ont reçu l’aide de Beta Healthcare.

Pour l’instant, rien n’est entrepris en vue de leur rapatriement par les autorités étatiques. En revanche, ils ne manquent de rien, du moins au niveau des médicaments et de la nourriture grâce à la bonne volonté de particuliers et d’organisations caritatives.

Ils ont une crainte cependant. Celle de quitter l’hôpital et de se retrouver dans une cellule de police « pire que la prison d’ici » parce qu’en situation irrégulière.

Ces hommes qui sont traumatisés par leur périple de 22 jours en mer, qui ont vu 7 hommes et femmes mourir sous leurs yeux, méritent meilleur traitement que celui de se retrouver dans une cellule miteuse après leur séjour à l’hôpital.

Samir, Mohamed et tous les autres veulent rentrer chez eux. Le plus rapidement possible. A l’Etat qui n’a pas su les retenir d’accomplir ce devoir. Au moins celui-là.

Faïza Soule Youssouf