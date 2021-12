L’entreprise AGK offre des fournitures scolaires à l’école primaire publique de Wanani

Hier, plus de 487 élèves de l’école primaire publique de Wanani ont recu chacun des kits scolaires. Ces derniers ont été offerts par l’entreprise AGK de Amine Kalfane.

En effet, chaque élève avait bénéficié tous les matériaux scolaires qu’il aura besoin durant toute l’année scolaire.

Selon le Directeur de l’école, “ce geste est salutaire car la plupart des familles ont de gros problèmes financiers. Ces fournitures vont leur permettre de souffler un peu. Nous remercions AGK et aussi à Mme Roukaya Said Hassane représentante de l’entreprise à Mwali”.

Quant à Madame Roukaya Said Hassane, elle a montré les gros efforts fournis par Amine Kalfane patron de AGK afin d’aider les élèves à leur éducation.”Ce n’est pas la première fois que la société fait un Don comme celui-ci. Chaque année, nous essayons d’apporter notre pierre à l’édifice. Les enfants sont l’avenir de demain et nous devons les soutenir à ce que leur éducation soit garanti”.

A titre de rappel, l’AGK est l’une des entreprises qui viennent au secours à la population depuis l’arrivée du Coronavirus notamment les réductions de ces produits de temps en temps.