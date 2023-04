L’électricité aux Comores : présente pour les meetings de l’Iftar du fils du président, absente dès son départ.

Lors d’un live diffusé ce soir, le journaliste mongozi FM a révélé qu’il brisait son jeûne dans l’obscurité, illustrant ainsi la situation de nombreux Comoriens durant ce mois de Ramadan. Depuis plus de 10 ans, les Comores souffrent de coupures d’électricité, et le gouvernement d’Azali Assoumani ne fait pas exception, n’ayant pas résolu ce problème.

Dans son live, le journaliste explique que partout où le fils du président se rend pour rompre le jeûne, la société d’électricité des Comores envoie du courant. Cependant, dès son départ, c’est le blackout. Durant sa tournée, il rencontre les jeunes et les habitants des villages et des villes, mais il oublie de leur parler des problèmes d’électricité et comment il compte les résoudre, bien que des rumeurs circulent sur sa candidature aux élections des gouverneurs.

Interrogé sur les causes des délestages, le directeur de la société d’électricité et de l’eau a affirmé qu’il n’y avait pas de problème technique, mais un problème de ressources humaines. Cependant, notre journaliste se demande pourquoi le gouvernement ne cherche pas de techniciens à Madagascar ou dans d’autres pays pour remédier à ce manque, ou ne met-il pas en place un programme de formation pour former les Comoriens à gérer ce problème de manière autonome. Depuis 2016, aucune mesure sérieuse n’a été prise pour résoudre ce problème d’électricité.

Antuf chaharane