L’Eid Elkebir sera célébrée le mercredi 21 juillet

Aux Comores l’Eid Elkabir de cette année sera célébrée le mercredi 21 juillet, soit un jour après l’Arabie Saoudite. Le Muftorat annonce officiellement que le mois du Dhulhedj débute ce lundi 12 juillet, et QUE l’ascension du mont Arafat aura lieu le lundi 19 juillet en terre sainte.

Attendu dans la nuit du samedi a dimanche, finalement le Croissant lunaire n’est apparu que le lendemain. C’est ainsi que le 12ème mois du calendrier musulman commence aujourd’hui lundi 12 juillet. L’annonce est faite par Abdallah Mohamed Chakir, vice-cadi dans la nuit du samedi aux environs de 7h30 lorsque la commission du muftorat qui était à la recherche de la lune a conclu son investigation.

« A cette heure-ci, nous pouvons conclure que nous terminons ce dimanche 30 jours du mois Dhulkad (11eme mois du calendrier hégirien) », précise ce cadi de Moroni et prêcheur à la grande mosquée de vendredi. Et lui de préciser que le communiqué officiel sera entériné par son supérieur hiérarchique Said Mohamed Attoumane, le grand Cadi.

Il faut souligner que si le 1er jour du 12eme mois (calendrier musulman) débute ce lundi, cela traduit que l’Eid Elkabir qui est la fête du sacrifice aura lieu aux Comores le mercredi 21 juillet prochain, c’est-à-dire au lendemain de l’Arabie saoudite et que le jour d’Arafat sera célébré le lundi 19 juillet.

Ibnou M. Abdou / LGDC