L’éducation civique : une discipline négligée selon les enseignants

L’enseignement de l’éducation civique semble être mis à l’écart dans le système éducatif comorien, une préoccupation soulevée par plusieurs enseignants lors d’interviews menées par le journal Al-Watwan. Bien que cette discipline ait été intégrée dans les programmes scolaires depuis 2008, elle souffre d’un manque de supports pédagogiques adaptés à la réalité locale.

L’éducation civique, visant à inculquer la responsabilité individuelle et collective ainsi que la pensée critique, ne bénéficie que d’une heure par semaine dans le curriculum, du collège au lycée. Harouna Ali Abdou, enseignant au collège d’Ongojuu ya Ndzuani, et Ismael Abdou, du collège de Moroni Coulée, ont souligné le manque de considération pour cette matière, attribué principalement au manque de ressources pédagogiques.

Ils estiment que cette discipline pourrait jouer un rôle crucial dans la lutte contre la délinquance juvénile. Cependant, le proviseur du lycée de Ntsudjini, Mohamed Ali Dia, assure que l’éducation civique est bien enseignée dans son établissement.

En réponse, Boinaheri Halidi, du ministère de l’Éducation nationale, rejette l’idée d’un manque d’encadrement pour cette discipline, attribuant plutôt la négligence à certains enseignants. Il mentionne que la révision des programmes et des instructions officielles de 2008 est en cours pour adresser ces préoccupations, notamment le manque de formation de base et de supports pédagogiques appropriés, soulignant l’importance d’initier les élèves à la préservation de la paix et aux valeurs universelles, qui sont au cœur de cette discipline.

ANTUF Chaharane