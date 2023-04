L’eau : une ressource vitale en péril aux Comores.

L’eau est considérée comme l’or blanc car aucune vie ne peut exister sur terre sans elle. La préservation de cette ressource est une question existentielle qui mobilise les leaders politiques et d’opinion. Malheureusement, la société nationale d’exploitation des eaux (SONEDE) assoiffe la population de la capitale des Comores depuis plus d’un mois.

Depuis plus d’une dizaine d’années, les habitants de la capitale des Comores sont contraints de se débrouiller pour trouver de l’eau, même pour assouvir leurs besoins naturels. Cette situation est inacceptable, car l’eau est une ressource essentielle pour la survie des êtres vivants.

Le problème de la distribution d’eau aux Comores est dû en partie à l’assèchement de la nappe phréatique et à un problème d’équité. La répartition de l’eau est inégale et les populations les plus pauvres sont les plus touchées.

Il est essentiel de prendre en compte les besoins spécifiques des îles et des groupes sociaux pauvres et vulnérables dans la planification, la protection et la mise en valeur des ressources en eau. La gestion de l’eau doit être effectuée de manière équitable et durable pour garantir un accès égal à l’eau pour tous.

La situation de la pénurie d’eau aux Comores doit être prise en compte avec sérieux et les autorités doivent trouver rapidement des solutions pour répondre aux besoins de la population. La ressource en eau est trop importante pour être négligée et la préservation de cette ressource doit être une priorité pour les Comores.

ANTUF chaharane