Le Youtubeur Djibril, un menteur pathologique, un fataha dans le ndrabo

Peut-on mentir en Islam ?

Par définition, le mensonge est ce qui contredit la vérité, et on sait à quel point cette dernière est un point fondamental à respecter en Islam. « Seuls forgent le mensonge ceux qui ne croient pas aux versets d’Allah; et tels sont les menteurs. » [Coran 16/105].



Le Youtubeur, influenceur, menteur Djibril a inventé une histoire qui n’existe pas. Tous ses élèves l’avaient félicité mais était mensonge. Doit il consulter un psychologue ou se repentir ? En tout cas, c’est mensonge de l’appeler Foundhi, c’est juste un Youtubeur à succès pour les mamans. Regardez la vidéo ci-dessous il raconte lui-même :

