Le Voyage du Président Azali Assoumani au Mozambique

C’est le premier voyage du Président Azali Assoumani au Mozambique, un pays limitrophe des Comores.

L’objectif annoncé de ce voyage est la préparation d’un accord global de coopération qui doit être signé dans 3 mois. Dans l’entretien entre le président Azali Assoumani et son homologue le Président Felipe Nyusi, la question de la sécurité dans la zone a été abordée. Les évènements dramatiques survenus au Mozambique en liaison avec le terrorisme ont été au coeur des discussions.



Les Comores et le Mozambique ont en commun une zone gazière sur le point d’être exploitée et plus généralement le passage du canal du Mozambique qui, ces derniers années a été le théâtre d’événements de piraterie maritime.

En marge de la visite, le président Azali a rencontré Mme Idah Pswarayi-Riddioug, Directrice pays de la Banque Mondiale pour le Mozambique, Madagascar, les Comores, Maurice et Seychelles qui a pour résidence à Maputo. Les discussions ont porté sur les dossiers en cours et la préparation de la prochaine visite de la Directrice aux Comores.

Mais quel est le principal objectif du voyage du Président Azali au Mozambique ? Le Mozambique est certes un pays avec qui nous aurions dû entretenir des relations fraternelles depuis longtemps, vu notre histoire commune. Mais pourquoi engager un rapprochement maintenant, alors que ce dernier connait des problèmes liés au pétrole et au terrorisme ?

Pourquoi pas avec l’Afrique du Sud, un pays économiquement intéressant ou Maurice?

