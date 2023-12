Le Sonelec fait sa révolution et mise sur la puissance de l’énergie solaire.

Lors de la deuxième réunion du comité de pilotage du projet « Accès à l’énergie solaire aux Comores (PAESC) », d’importantes avancées ont été soulignées. Ce projet, lancé en juillet et financé à hauteur de 43 millions de dollars par la Banque mondiale, vise à accroître la production d’énergies renouvelables et à améliorer les performances de la Sonelec. La réunion a permis de valider le plan de travail et le budget pour 2024, et a mis en lumière l’importance du stockage pour l’utilisation efficace de l’énergie solaire générée durant la journée. Said Mohamed Said Nassur a évoqué le processus de préparation long et rigoureux du projet, démarré entre 2021 et 2022, et a souligné l’avancement des activités, notamment l’acquisition de compteurs. Il a exprimé son espoir pour la réussite du projet et a remercié les acteurs clés pour leur engagement, envisageant un avenir prometteur pour le service public d’électricité aux Comores .

Saïd Hassan Oumouri