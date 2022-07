Le riz ordinaire introuvable à Moroni

Le riz ordinaire se fait rare à Ngazidja. 50 tonnes de riz se trouvant actuellement à Mutsamudu sont dans l’attente d’être acheminées à Moroni. La date du 23 juillet est avancée sauf changement de dernière minute. Dans pareille situation, l’on se serait attendu à un déblocage de la situation par le bateau appartenant à l’Etat comorien.

La situation est on ne peut plus dramatique. Depuis la hausse du prix du riz entérinée le 13 juillet dernier, pour pouvoir se procurer la fameuse céréale, l’on sue sang et eau. A Ngazidja, le riz ordinaire est juste introuvable. Pourtant, 50 tonnes de cet aliment sont disponibles à Mutsamudu depuis la semaine dernière. « D’ici le 23 juillet, le riz devrait arriver à Moroni »,croit savoir une source autorisée. Celle-ci explique que les compagnies maritimes fuient le port de Ngazidja qui « présente de nombreuses défaillances et préfèrent débarquer la marchandise à Anjouan ». Conséquence alors que les festivités coutumières s’enchainent, le riz ordinaire manque. L’on rappelle que dans plusieurs localités de Ngazidja, celui-ci est très demandé pour la cérémonie du « djeleyo ». La quantité varie « entre 3 et 10 tonnes » en fonction des villes et villages.

L’on se demande pourquoi il faut attendre jusqu’au 23 juillet alors que l’Etat comorien a acquis en mai dernier un bateau capable de transporter 60 conteneurs. Bateau dont l’un des objectifs,a-t-on expliqué lors de son inauguration, est d’aller chercher les cargaisons laissées en rade dans les ports de Mutsamudu, Longoni, Mombasa ou Dar Es Salaam. La question a été posée à l’un des responsables de la Société Comorienne de Navigation Maritime (Soconam) qui gère le bateau. « Nous ne sommes pas partis récupérer le riz à Anjouan parce que nous n’ avons pas été saisis officiellement par l’Office National d’Importation et de Commercialisation du Riz (Onicor) », a répondu notre interlocuteur. D’ailleurs selon lui, le navire s’apprêterait à se rendre en Tanzanie « pour les commerçants dont la marchandise est bloquée là-bas ».

Ali Mbae