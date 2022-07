Le retour du Covid-19 coïncide avec l’ arrivée des « je-viens »

Deux semaines après la levée des restrictions de lutte contre la pandémie, ce rebond de cas de Covid-19 suscite inquiétude alors que les festivités de mariage se succèdent. Le ministre de la Santé a répertorié déjà 62 actifs dans son bulletin du 8 juillet dernier.

Le Covid-19 revient en force. Le bulletin de santé datant du 08 juillet dernier fait état de 62 cas actifs, dont 60 pour Ngazidja et 2 pour Anjouan. « Le gouvernement est soucieux par le retour des cas positifs, ailleurs d’abord, notamment en France et tout le monde connaît la relation entre nos deux pays pendant cette période », a déclaré le porte-parole du gouvernement Houmed Msaidie, que Comores Infos a interrogé ce 09 juillet. Les cas positifs sont dépistés un peu partout dans les districts sanitaires et pas seulement à Moroni où les voyageurs effectuent un test PCR parce que désireux de se rendre dans un pays l’exigeant. « Le rebond épidémique coïncide avec l’arrivée des je-viens de France qui sont disséminés un peu partout sur l’île », fait remarquer cette source autorisée. L’on se souvient que le ministre de l’Intérieur, Fakridine Mahamoud, a levé toutes les mesures de lutte contre le Covid-19 alors même que des cas étaient détectés, notamment dans les écoles.

C’est un véritable casse-tête qui s’annonce pour les pouvoirs publics alors que les mariages s’enchaînent sans mesuresbarrières. « L’interministériel se réunira d’ici quelques jours ou au plus tard la semaine prochaine, pour examiner la situation de manière générale et voir ce qu’il y a lieu de faire », a déclaré Houmed Msaidie. La marge de manœuvre reste cependant réduite pour les autorités. « Les Comoriens qui ont quasiment passé 2 ans sans grands-mariages avec des vacanciers arrivés en masse dans cet objectif n’accepteront pas des mesures drastiques, rebond épidémique ou non », souligne cet interlocuteur. « Tout au plus, pourront-ils accepter le port du masque dans les endroits fermés, et encore », croit-il savoir. Pour l’instant, les malades sont suivis à domicile, aucun cas grave n’ayant été répertorié.

Abdou Moustoifa