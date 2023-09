Le refus massif de visas par l’ambassade de France à Moroni soulève des questions.

L’ambassade de France à Moroni fait l’objet de vives critiques pour son refus massif de visas aux ressortissants comoriens surtout les étudiants, sans une étude approfondie des dossiers individuels.

Les raisons derrière cette décision drastique suscitent des interrogations légitimes : que recherche réellement l’ambassade de France à Moroni en instaurant ce boycott vis-à-vis des Comoriens ? Semble-t-elle encourager un mécontentement au sein de la population comorienne ?

Cette année, nous assistons à une intensification des refus de visas, surtout au motif 4 évoquant « des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que les étudiants ont d’autres fins que celles pour lesquelles ils demandent un visa pour étude « . Cest absurde et incompréhensible. D’autres refus aussi touchant un large spectre de demandeurs, allant des journalistes aux commerçants en passant par les hommes d’affaires et les fonctionnaires renommés. Seuls ceux qui semblent servir les intérêts de la France en participant à une forme de néocolonialisme obtiennent des visas.

Une tendance alarmante révèle que l’obtention de certains visas est devenue une affaire négociable, où parfois l’influence de personnalités haut placées, ayant des liens étroits avec la France, intervient souvent pour faciliter l’obtention de ces visas. Cela soulève des questions sur la transparence des procédures standard notamment aux examens approfondis des dossiers.

Ce durcissement soudain des politiques de visa laisse planer un doute sérieux : L’affaire Wuambushu a t-elle eu un impact sur ces refus? Assistons-nous à une forme de discrimination ?

Il est grand temps que l’État comorien se lève pour protéger les droits de ses citoyens et s’oppose à cette injustice flagrante.

Cette situation atteint un niveau sans précédent, en plus des demarches très longues, stressant et coûteux mais aussi non remboursable en cas de refus de visa notamment ceux qui ont réservé des studios.

D’après nos informations, nous avons estimé que la France a perçu en moyenne plus de 215 764 275 KMF / an de ces refus de visa. En d’autres termes, les comoriens leur donnent leur argent pour qu’ils refusent aux comoriens l’accès à leur territoire.

Il faut noter qu’en 2018, la France avait annulé les delivrances des visas de plus de 300 étudiants comoriens en raison même si ce n’était pas officielle mais les questions migratoires semblent en être la cause. Ce qui a permis à cette époque la réaction de l’ancien député LREM des quartiers nord de Marseille, Said ahamada. La France a déjà bloqué l’octroi de visas aux Marocains. Ce traitement inéquitable et le comportement hautain des membres du service consulaire ne sauraient perdurer sans une réaction appropriée.

En fin de compte, il est crucial que les autorités comoriennes examinent attentivement cette situation et engagent un dialogue constructif avec l’ambassade de France pour remédier à cette problématique. Les droits de tous les Comoriens doivent être respectés, et aucune discrimination ne doit être tolérée dans le processus d’octroi de visas.

Sefrick Abdou