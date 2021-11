Le recours à la friperie et au marché de l’occasion pour la rentrée

Le dimanche à Volovolo, c’est jour des “Mapvolo” (friperie). On trouve tout, vêtements pour femme, pour hommes, boubou et hidjab, voir draps et chaussures. Toutefois la catégorie qui a le plus de succès c’est les vêtements pour enfants. On peut trouver des jeans, T-shirt, pantalons, shorts et jupes à seulement 500KMF l’unité. Beaucoup de familles ont recours à la friperie pour habiller les enfants d’autant plus qu’on dit que la qualité est souvent meilleure que les vêtements neufs.



Le marché de l’occasion se développe aussi au niveau des fournitures scolaires, les livres, trousses, voir les sacs d’écolier.

