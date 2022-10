Le prix du girofle à Anjouan ne fait que dégringole

actuellement le kilo asséché vaut 2 250 francs. Il y a un mois, il avait atteint 2 900 francs chez certains collecteurs. Il est ensuite descendu à 2 700, et depuis la chute est continue.

Certaines personnes estiment qu’ « à l’approche de la rentrée scolaire le prix du girofle baisse », car « les collecteurs savent que les familles auront besoin d’argent ».

Disons aussi que la conjoncture actuelle n’aide pas les familles à conserver leur girofle pour attendre une remontée du cours.

Une jeune femme, rencontrée ce lundi dans la localité de Mirongani, nous a témoigné : » Vous savez, l’on a récolté beaucoup de girofle cette année, et l’on a gagné pas mal d’argent, mais on l’a déjà mangé ! Tu imagines, le kilo de riz à 2000 francs… « .

Autre paradoxe, pendant que le prix du girofle baisse, celui des tiges de girofle asséché est passé de 150 à 200 francs le kilo.

Sardou Moussa-CMM

