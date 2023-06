Le président William Ruto et des forces kényanes attendus à Moroni pour la fête de l’indépendance !

Le Président William Ruto et des forces kenyanes sont en route pour Moroni, la capitale des Comores, pour célébrer la fête de l’indépendance du pays. Cette visite marque un jalon important dans les relations entre le Kenya et les Comores, mettant en évidence l’importance accordée par le Kenya à ces relations bilatérales.

Le Président kényan sera accompagné d’une délégation de haut niveau lors de sa visite à Moroni le 6 juillet 2023, où les célébrations de l’indépendance auront lieu. Cette visite est l’occasion pour les deux pays de renforcer leur coopération dans divers domaines et de discuter de questions d’intérêt mutuel.

Les relations entre Moroni et Nairobi ont connu une croissance significative ces derniers mois, avec le retrait du locataire du Kenya State House de la course à la présidence de l’Union africaine, laissant ainsi la place aux Comores. Cette visite du Président William Ruto et la participation des forces kényanes témoignent de l’engagement des deux pays à consolider leurs liens et à explorer de nouvelles opportunités de collaboration.

Les discussions entre les dirigeants des deux pays devraient aborder des questions régionales, telles que la sécurité maritime et la lutte contre la piraterie, qui affectent à la fois le Kenya et les Comores. Cette visite est également une occasion pour le Président kényan de saluer les réalisations du pays depuis son accession à l’indépendance et de témoigner du soutien continu du Kenya à son développement et à sa prospérité.

L’anticipation et l’excitation sont palpables à Moroni, où les habitants se préparent à accueillir chaleureusement le Président kényan et sa délégation. Ils sont prêts à montrer leur hospitalité légendaire et à marquer cet événement historique pour les relations entre les deux pays.

Soibah Said