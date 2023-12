Le président du club officiel des supporters de l’équipe Cœlacanthe convoqué à la gendarmerie ce matin.

Le président du Club Officiel des Supporters de l’Equipe Cœlacanthe (COSEC), Ahmed Saïd hassane hachim , a été convoqué à la gendarmerie ce matin, selon des sources proches du dossier. Il serait interrogé sur son appel à une marche pacifique demain samedi pour réclamer justice pour Fahad Moindze, le jeune supporter comorien tué par un tir « accidentel » d’un soldat lors du match Comores-Ghana le 21 novembre dernier .

Le COSEC avait adressé ses condoléances les plus attristées à la famille de Fahad et avait indiqué son intention de saisir les autorités à travers une plainte contre X pour cette bavure. Le club avait également demandé à ses membres et à tous les amoureux du football comorien de se mobiliser pour une marche pacifique le samedi 2 décembre à partir de 10 heures, du stade Malouzini au palais de justice de Moroni, pour exiger la vérité et la justice sur cette affaire.

La convocation d’Ahmed Saïd hassane hachim intervient dans un contexte de tension entre les autorités et les supporteurs des Coelacanthes, le surnom de l’équipe nationale comorienne. Ces derniers reprochent au gouvernement son manque de transparence et de compassion dans la gestion de ce drame, qui a endeuillé tout un pays et terni l’image du football comorien .

Le match Comores-Ghana, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, avait été marqué par une bousculade liée à un mouvement de foule qui voulait à tout prix accéder au stade, malgré la jauge limitée à cause de la pandémie de Covid-19 . C’est dans ce contexte que le tir fatal aurait eu lieu, selon le porte-parole du gouvernement, qui a parlé d’une manipulation accidentelle d’une arme par un soldat .

Fahad Moindze, âgé de 21 ans, avait été touché au front et évacué pour des soins en Tanzanie, accompagné de son frère et d’un cousin, mais il était décédé à l’hôpital . Sa dépouille avait été rapatriée aux Comores le 28 novembre et inhumée le lendemain à Moroni, en présence de sa famille, de ses amis, de plusieurs personnalités et de milliers de supporteurs .

L’affaire a suscité l’émoi dans l’archipel de l’océan Indien et des réactions indignées de la part de la famille, des avocats, des ONG et des supporteurs des Coelacanthes . Plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer l’impunité et l’irresponsabilité des forces de l’ordre, ainsi que le silence du président de la République, qui n’a pas encore présenté ses condoléances à la famille de Fahad .

La marche pacifique prévue demain samedi pourrait être interdite par les autorités, qui craignent des troubles à l’ordre public. Le COSEC a appelé ses membres à rester calmes et à respecter les consignes de sécurité, tout en réaffirmant son droit à manifester pacifiquement pour la justice.

ANTUF Chaharane