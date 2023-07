Dans une conversation privée en comorien avec le gouverneur de l’île d’Anjouan, Anissi Chamsoudine, le président des Comores et président de l’Union Africaine, Azali Assoumani, a qualifié le ministre de l’Intérieur français, Gérald Darmanin, de « fou ». Les propos tenus par le président Azali lors de cet échange ont suscité une vive réaction, car il aurait affirmé que Darmanin était prêt à jeter les Comoriens qui se trouvent à Mayotte dans la mer si les Comores refusaient leur refoulement vers l’île d’Anjouan dans le cadre de l’opération Wuambushu. C’est dans la vidéo ci-dessous à 1min17 de la vidéo que Azali tiens les propos contre le ministre de l’Intérieur français, il ne pensait pas être enregistré.

Cette déclaration, révélée au grand public, a créé une onde de choc dans les relations entre la France et les Comores. Azali Assoumani, connu pour ses prises de position, a tenté de convaincre Anissi Chamsoudine de ne pas s’opposer à la France dans la gestion de la question migratoire entre Mayotte et les autres iles des Comores. Dans la vidéo ci-dessus Azali ne cache pas sa peur de la France.

La France, de son côté, n’a pas encore réagi officiellement à cette affaire. Cependant, il est probable que cette situation tende davantage les relations bilatérales déjà délicates entre les deux pays.

Il est important de noter que cette déclaration a été faite dans un cadre privé, et il est courant que les dirigeants politiques s’expriment différemment en privé par rapport à leurs déclarations officielles. Cependant, les propos tenus par le président Azali Assoumani soulignent les tensions existantes entre les Comores et la France dans la gestion de cette question de Mayotte et de l’opération Wuambushu.

Soibah Said