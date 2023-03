Le président de l’UA alerte sur la menace terroriste en Afrique devant l’ONU

Le président de la République, Azali Assoumani, a récemment pris la parole lors d’une réunion de haut niveau organisée par l’ONU sur la menace du terrorisme. Dans son discours, il a souligné que le terrorisme était un phénomène de longue date, mais qu’il avait pris de plus en plus d’ampleur en Afrique depuis la crise libyenne en 2011. Selon le président, cette crise a entraîné l’afflux de milliers de combattants étrangers, dont des djihadistes, dans la région du Sahel, qui est aujourd’hui considérée comme l’importatrice principale de groupes terroristes sur le continent.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a également exprimé sa préoccupation quant à la propagation du terrorisme en Afrique, notamment dans la région du Sahel. Selon lui, le manque de services de base, le chômage et les changements anticonstitutionnels de gouvernement ont créé un terrain fertile pour l’expansion des groupes terroristes dans de nouvelles parties du continent.

Le président Azali Assoumani a également promis de faire tout son possible pour mettre en œuvre l’initiative de l’Union Africaine visant à faire taire les armes en Afrique d’ici 2030. Il est important de noter que le terrorisme en Afrique a été responsable de 48% des décès liés au terrorisme dans le monde en 2022, ce qui souligne l’urgence de la situation.

Après sa participation à la réunion de l’ONU, le président Azali Assoumani s’est rendu en Ethiopie pour présider la première réunion du nouveau bureau de l’UA. La réunion portera sur le suivi des résolutions prises lors du 36ème sommet des chefs d’Etat, ainsi que sur la situation des pays victimes de catastrophes. D’autres sujets tels que la désignation d’un premier vice-président et le conflit en RDC seront également examinés.

Il est clair que le terrorisme reste un problème majeur en Afrique et qu’il est essentiel que les gouvernements travaillent ensemble pour y faire face. Les Nations Unies ont exprimé leur volonté de soutenir l’Afrique dans ses efforts pour éradiquer le terrorisme, mais cela nécessitera une coopération internationale et une coordination efficace entre les gouvernements africains et leurs partenaires internationaux.