Le président de l’assemblée s’est fait prendre à son propre piège

Quatre députés de la nation devaient prendre part ce lundi à Teheran à la conférence islamique mais le super président de l’assemblée en a décidé autrement.

Aucun des 4 députés désignés par le président de l’assemblée nationale n’a repondu présent à la Conférence Islamique qui a eu lieu ce 24 mai à Téhéran. Téhéran n’a pas autorisé l’octroi des billets malgré le fait que les voyageurs ont déjà reçu leurs perdiems. Et pour cause les noms envoyés par notre assemblée nationale ne figurent pas dans l’arrêté que l’assemblée islamique dispose.

À cause de petites manœuvres du président de l’assemblée nationale, les Comores n’ont pas pu participer à cette conférence pour la cause de la Palestine.

Qu’ est-ce qui se passe dans la tête du président de l’assemblée?