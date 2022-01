Le Président de la Fédération de Football des Comores (FFC) a reçu des mains du Chef de l’Etat AZALI ASSOUMANI, le drapeau de l’Union.

Avant de s’envoler pour rejoindre les hommes d’Amir Abdou à Yaoundé (Cameroun), les cadres de la FFC ont été reçu au palais de Beit-Salam pour la remise du drapeau national. « Un geste hautement symbolique », selon le Chef de l’Etat.

« Vous allez défendre les couleurs du pays et le sort du football comorien. Par cette première participation de notre nation à cette grande compétition, et ce grâce à votre parcours exceptionnel, vous allez avoir l’honneur et l’opportunité d’écrire une nouvelle page de l’histoire des Comores. Je voudrais alors, vous renouveler nos sincères remerciements mais aussi, notre soutien et notre confiance en vous et en votre capacité à nous emmener encore plus loin.

Je ne vous apprends rien si je vous dis que le football est l’élément fédérateur de notre pays, vous avez vécu les scènes de liesse qui concluaient chacune de vos performances, ainsi que la grande émotion qui submergeait tout un pays à chacune de vos victoires. Les yeux des supporteurs comoriens seront rivés sur vous et tous leurs espoirs d’entendre le nom des Cœlacanthes et des Comores raisonner à travers le monde, sont placés en vous »