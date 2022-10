Le président Azali doit comprendre que l’armée comorienne ne protège pas la population

Hier, elle a tué Gazon, à Iconi. Aujourd’hui, elle fait encore des victimes. Et pourquoi ? Parce qu’elle utilise des balles réelles sur une population non armée.

Alors monsieur le président, mettez-vous à la place des familles des victimes. Et Imaginez un instant si à la place de Gazon, c’était votre fils El Fath qui avait reçu une balle réelle perdue ? Auriez-vous trouvé cela normal ?

Nous devons éduquer et former notre armée. C’est fondamental et essentiel.

Yhoulam Attoumani

