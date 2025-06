Le président Azali condamne fermement les frappes israéliennes contre l’Iran

Le président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, a réagi avec fermeté aux frappes aériennes massives menées récemment par Israël contre des sites stratégiques en République islamique d’Iran. Dans une déclaration officielle, le chef de l’État comorien a exprimé sa « vive préoccupation » face à cette escalade militaire survenue dans un contexte de tensions extrêmes au Moyen-Orient.

« Nous avons suivi avec une vive préoccupation les frappes massives menées par Israël contre des sites sensibles en République islamique d’Iran, visant près d’une centaine de cibles », a déclaré le président Azali, dénonçant une action militaire d’une ampleur inédite qui, selon lui, menace dangereusement l’équilibre régional.

Le président comorien a condamné « avec la plus grande fermeté » cette attaque, qu’il juge « inacceptable » alors que la communauté internationale multiplie les efforts diplomatiques pour contenir les tensions et favoriser une désescalade durable dans la région.

« Alors même que des efforts sont engagés pour favoriser une désescalade et œuvrer au retour de la paix dans le conflit israélo-palestinien, cette escalade militaire suscite de vives inquiétudes quant au risque d’un embrasement régional, aux conséquences potentiellement graves pour la stabilité internationale », a-t-il averti.

Azali Assoumani appelle à la retenue et au respect du droit international, soulignant que seule une solution politique et équitable pourra ramener une paix durable au Moyen-Orient. Il enjoint les acteurs régionaux et internationaux à intensifier les initiatives diplomatiques pour éviter que la situation ne dégénère davantage.

