Le président Azali attendu à Paris ce dimanche 16 Mai

Le président Azali Assoumani sera à Paris ce dimanche matin pour participer au sommet sur le financement des économies africaines. Le sommet sera tenu en France, le mardi 18 mai 2021.

Ce sommet a pour but de relancer la croissance en Afrique suite à la pandémie Covid-19. Et plusieurs Chefs d’Etats africains et de gouvernement ainsi que des dirigeants d’organisations internationales feront le déplacement.

L’arrivée d’Azali Assoumani en France pourrait entraîner plusieurs manifestations en France du mouvement Daoula ya haki.