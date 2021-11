Le Président AZALI Assoumani est à Glasgow (Ecosse, Royaume-Uni), accompagné du Ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, M. Houmed MSAIDIE où ils participent à la COP26, la conférence internationale organisée par les Nations-Unies sur les changements climatiques.

Ce grand rendez-vous mondial, réunit Chefs d’Etat et de Gouvernements, membres de la société civile, des entreprises et différentes personnalités pour se pencher à nouveau sur les objectifs de l’Accord de Paris et de la Convention-cadre des Nations Unies sur la protection du climat.

Comme de nombreux Chefs d’Etat africains, le Président AZALI Assoumani qui interviendra demain (mardi 02 novembre) lors des plénières, se positionne aux côtés de ses homologues du continent pour exprimer les ambitions de l’Afrique, qui a des devoirs mais aussi des obligations et un rôle considérable à jouer pour limiter les risques climatiques.

Beit Salam