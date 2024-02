Le président Azali Assoumani a participé au sommet Italie-Afrique à Rome

Ce lundi, le sommet Italie-Afrique s’est ouvert à Rome et a accueilli plus de 50 délégations de pays africains, ainsi que des dirigeants européens et des représentants d’organisations internationales.

Le gouvernement italien a présenté son nouveau plan stratégique lors de cette conférence de deux jours, dans le but de réévaluer son approche du continent africain. Cette approche est l’une des priorités du gouvernement de Giorgia Meloni, et elle devrait être un point central du G7 qu’elle présidera en juin prochain.

Le but de ce sommet est de renforcer la collaboration avec les nations africaines en matière d’énergie et de les soutenir dans divers domaines, tels que la santé, l’éducation et d’autres domaines. Cependant, son objectif principal est également de résoudre les problèmes économiques majeurs qui entraînent les migrations massives en provenance du continent africain.

Le président comorien et président en exercice de l’Union Africaine ont souligné dans son discours l’importance de bénéficier des richesses naturelles du continent africain afin de diminuer les mouvements migratoires.

« Il est essentiel de travailler en toute synergie pour mettre à profit les nombreuses richesses naturelles dont dispose l’Afrique, pour non seulement développer davantage le continent, renforcer notre partenariat, mais aussi et surtout, mettre fin aux flux migratoires souvent meurtriers des Africains ayant perdu tout espoir de vie meilleure dans leur continent. »

Sefrik Abdou