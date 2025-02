Le Président Azali Assoumani à Addis-Abeba pour le 38e Sommet de l’Union Africaine

Addis-Abeba accueille du 15 au 16 février 2025 la 38e session ordinaire de l’Assemblée de l’Union Africaine (UA). Le Président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, est arrivé dans la capitale éthiopienne pour prendre part à ce sommet crucial, placé sous le thème : « Justice pour les Africains et les personnes d’ascendance africaine par le biais des réparations ».

Ce sommet revêt une importance particulière alors que les dirigeants du continent aborderont des sujets stratégiques liés à l’Agenda 2063, le plan directeur pour un développement durable et inclusif en Afrique. Parmi les priorités figurent l’accélération du développement économique, avec un accent sur l’intégration régionale et l’opérationnalisation de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Cette initiative vise à renforcer les échanges intra-africains et à stimuler la croissance à l’échelle du continent.

Un autre moment clé du sommet sera l’élection du nouveau Président de l’Union Africaine, qui succédera à Azali Assoumani, ainsi que celle du Président de la Commission de l’UA. Ce dernier aura la responsabilité de coordonner la mise en œuvre des politiques de l’organisation et d’accompagner les États membres dans leurs initiatives de développement.

En tant que Président sortant de l’UA, Azali Assoumani joue un rôle central dans ces discussions, notamment sur les questions de justice historique et de réparations, qui restent des enjeux majeurs pour le continent. Ce sommet pourrait ainsi marquer un tournant dans la reconnaissance des droits des Africains et de leurs descendants à travers le monde.



