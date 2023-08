Le président Azali , affirme : Dieu maudit les Juifs, ce sont des êtres pernicieux.

Lors d’un discours récent à la mosquée, Azali Assoumani, actuel président de l’Union africaine, a suscité la controverse en tenant des propos ouvertement antisémites. Devant une assemblée, il a déclaré que « Dieu maudit les Juifs », les qualifiant d' »êtres pernicieux » qui « dominent le monde, l’économie et tous les autres domaines ». Regardez la vidéo ci-dessous des propos tenus par Azali:

À une époque où les réseaux sociaux capturent et diffusent chaque moment, de tels propos ne peuvent plus passer inaperçus. La vidéo de son discours a rapidement circulé, provoquant l’indignation tant au sein de la diaspora comorienne qu’aux Comores. Pour un responsable de son envergure, ces déclarations sont particulièrement choquantes et soulèvent des questions sur la responsabilité et la représentativité au niveau international.

Said Hassan Oumouri