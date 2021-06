Le président Azali a répondu à l’invitation de la ville de Maweni Ya Dimani

Le Président de la République a répondu à l’invitation de la ville de Maweni Ya Dimani et pris part aux prières organisées à la mémoire du regretté conseiller Soulaimana Ahmed.

Après avoir dirigé la prière du vendredi a ainsi pris part à la lecture collective du Surat Yassine et aux invocations pour Qu’Allah accorde au regretté disparu sa grande miséricorde et lui réserve une place dans son vaste paradis, le Chef de l’Etat s’est ensuite rendu au domicile familial du défunt pour renouveler ses condoléances aux enfants et aux proches de feu Soulaimana Ahmed.

Beit Salam