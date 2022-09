Le président Azali a rencontré le premier ministre Japonais

[ Tokyo, Japon ] — Le Président de la République, S.E.M AZALI Assoumani, a été chaleureusement accueilli par le Premier Ministre du Japon, S.E.M Fumio KISHIDA, au Palais Akasaka, en fin de journée du mercredi 28 septembre.

Le Premier Ministre KISHIDA a exprimé sa gratitude au Président AZALI pour sa présence aux funérailles d’État de l’ancien Premier Ministre Shinzo ABE et a déclaré qu’il souhaitait renforcer davantage les relations bilatérales qui existent entre les deux pays.

Le Chef de l’État a pris la parole pour renouveler ses condoléances au Gouvernement et au peuple japonais.

Les deux dirigeants ont ensuite discuté des projets à developper, dans le cadre de la TICAD 8, en faveur de l’élargissement des relations bilatérales et notamment dans les domaines de la pêche, de la sécurité maritime, de la modernisation des ports, des énergies renouvelables, ou encore de l’enseignement et de la formation professionnelle.

Par ailleurs, ils ont partagé leurs opinons sur les questions internationales, notamment la réforme du Conseil de Sécurité des Nations-Unies ou encore la crise russo-ukrainienne et ses multiples conséquences.

Le Premier Ministre a enfin exprimé sa gratitude pour le soutien que les Comores ont apporté au projet » indo-pacifique libre et ouvert » et, sa volonté de travailler en étroite collaboration avec le Chef de l’Etat pour renforcer ensemble l’ordre international libre et ouvert fondé sur l’État de droit, en tant que pays maritimes.

