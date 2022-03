Le premier bachelier, docteur et vrai médecin comorien est mort.

Le Docteur Ahamada Wafakana Mohamed Soeuf est né en 1935 à Miringoni- Moheli. Premier bachelier comorien en 1954 avec un Bac C obtenu au Lycée Gallieni à Tananarive. Il a poursuivi ses études en médecine à Montpellier où il est sorti avec un doctorat en 1961, ce qui fait de lui le premier docteur comorien. Il a exercé par la suite à Mayotte, Anjouan et Moheli avant de prendre le chemin de l’exil en 1976 avec l’arrivée d’Ali Solihi.

C’est une immense perte pour Moheli et pour la famille Soeuf , Maka et Madi Said Omar pour qui il était notre grand-père, père et oncle qui nous servait de guide dans la réussite scolaire.

A jamais les premiers, Moheli te salue.

Que le Paradis soit ta dernière demeure grand-père. Amin .

Djamal Eldine Issoufa