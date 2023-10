Le pilao sera servi sur les vols Mayotte-Paris d’Air Austral

Dans un article du journal de Mayotte on y apprend que la compagnie aérienne Air Austral s’est associée à Panima servair pour offrir à ses passagers en classe Loisirs une expérience culinaire unique sur les trajets entre Mayotte et Paris. Depuis le 17 octobre 2023, des plats faits maison tels que le « Poulet Pilao » et le « Poulet coco » sont désormais proposés, reflétant la richesse gastronomique de l’île aux parfums.

Dans le cadre de cette initiative, la compagnie aérienne souhaite offrir aux voyageurs une immersion dans la culture de Mayotte, une île connue pour sa diversité d’arômes et d’épices. Des saveurs de cannelle, cumin, curcuma et clous de girofle caractérisent le traditionnel « pilao », tandis que des notes de curry et de lait de coco sont les vedettes du « poulet coco ». Les plats seront renouvelés tous les deux mois pour continuer de ravir les palais des passagers en classe Loisirs.

Joseph Bréma, Président du Directoire d’Air Austral, a félicité le service « Produit en vol » de la compagnie pour cette collaboration réussie avec Panima Servair. « Ensemble, nous avons travaillé main dans la main pour mettre en avant la richesse culturelle de Mayotte », a-t-il déclaré. Panima Servair s’est équipé spécialement pour répondre aux exigences de qualité et de goût d’Air Austral.

Cette nouvelle offre culinaire ne fait pas seulement honneur à la gastronomie mahoraise, elle met aussi en avant la volonté d’Air Austral de valoriser les cultures locales dans le cadre de son offre de services. Il s’agit d’une étape significative vers une expérience de vol plus globale et enrichissante, qui va au-delà de la simple commodité pour devenir un voyage en soi.

Said Hassan Oumouri