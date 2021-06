Le petit port de Hoani va se doter d’une capitainerie

Une cérémonie de pose pierre pour la construction d’une capitainerie à Hoani a eu lieu ce mardi en présence du gouverneur de l’ile Mohamed Saïd Fazul .



Le Directeur Général de la société comorienne des ports Said Dahalane a fait le déplacement depuis Moroni pour cet objectif.



Le Directeur Dahalane a tenu à expliqué de long et en large l’intérêt de construire cette capitainerie à Hoani. Cette structure va, selon lui ,servir à contrôler les entrées et sorties des vedettes en partance de Hoani vers Chindini , mais également, de « veiller à ce que les passagers puissent répondre aux normes requis avant de prendre Le large » explique-t-il avant de poursuivre

« On construit 2 tours de contrôles l’un a Hanoi, l’autre a Chindi pour sécuriser et surveiller d’une manière permanente la circulation des vedettes entre ces deux points».