Le patriotisme ce n’est pas un sentiment mais une éducation.

L’essence du patriotisme : Au-delà du sentimentalisme

Le patriotisme, souvent perçu comme un simple sentiment, doit transcender cette définition pour devenir un mode de vie. Cette évolution est possible uniquement à travers la connaissance et le respect des valeurs citoyennes. Ces valeurs, indispensables à une cohabitation harmonieuse, englobent le respect et la défense des intérêts généraux et nationaux à tous les niveaux.

L’esprit Civique : fondement du patriotisme

Le patriotisme, défini comme l’amour et le dévouement envers son pays, reste un concept abstrait en l’absence d’un solide esprit civique. Cet esprit ne se manifeste pas de façon spontanée ; il nécessite un apprentissage, une compréhension profonde de l’importance d’aimer et de servir sa communauté nationale.

Réalité comorienne : un patriotisme déclaratif

Malgré de nombreuses déclarations patriotiques aux Comores, une observation plus approfondie révèle un manque flagrant de respect pour l’intérêt général et les valeurs citoyennes, tant chez les citoyens ordinaires que chez les dirigeants politiques. Les patriotes sincères semblent être en minorité, laissant le pays face à un patriotisme superficiel et peu propice au développement.

Le défi de l’éducation : Vers un patriotisme démocratisé

La solution réside dans une éducation de masse axée sur les valeurs civiques, une priorité qui devrait être intégrée à tous les niveaux du système éducatif. Cependant, cette éducation ne devrait pas se limiter au cadre académique ; elle doit s’étendre à l’ensemble de la société, inculquant un sens de l’appartenance à une communauté nationale, plutôt qu’à des communautés plus restreintes.

La jeunesse d’une nation et ses défis

Les Comores, en tant que jeune nation, font face à un défi majeur : la prévalence d’une identité basée sur des communautés restreintes (tribales, villageoises) plutôt que sur l’identité nationale. Cette situation est exacerbée par une histoire de colonisation et d’indépendance qui n’a pas préparé les mentalités à embrasser une identité nationale unifiée.

Vers une réforme éducative

Pour construire un patriotisme authentique et efficace, il est essentiel de réformer les mentalités par le biais de l’éducation. Cette tâche consiste à guérir la société comorienne de ses moeurs et coutumes contraires aux valeurs citoyennes et à l’intérêt général. Seule une politique éducative dédiée peut instiller la rationalité pratique nécessaire au véritable patriotisme.

L’Éducation civique : clé de la transformation

Une éducation civique de masse est primordiale pour que le patriotisme soit pratiqué au quotidien. Il est nécessaire de dépasser la conception du patriotisme comme un amour éphémère pour établir une identification forte et rationnelle avec la nation.

Forger un nouveau citoyen comorien

L’avenir des Comores réside dans la création d’une culture citoyenne forte, un projet qui nécessite l’engagement de l’ensemble de la société, y compris l’éducation nationale et les médias. Seul un effort concerté pourra donner naissance au « Comorien Nouveau », un citoyen modelé et éduqué dans l’esprit de valeurs morales et culturelles partagées, essentielles au développement harmonieux de la nation.

ANTUF Chaharane